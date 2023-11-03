الصحة الفلسطينية تطالب الصليب الأحمر مرافقة قافلة جرحى لتأمين مرورها حتى وصولها جنوب القطاع

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، بتسيير قافلة في الساعة 4 عصرا لنقل الجرحى ستسلك شارع الرشيد الساحلي باتجاه معبر رفح.

وطالبت وزارة الصحة الصليب الأحمر بمرافقة القافلة التي سيتم تسييرها الرابعة عصرا باتجاه معبر رفح لنقل المرضى من أصحاب الحالات الحرجة.

من جانبه أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9257 بينهم 3826 طفلا و2405 نساء والمصابين إلى 23516.