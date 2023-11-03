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BBC

جيش الاحتلال: مقتل 338 جنديًّا وضابطًا منذ الـ7 من أكتوبر في طوفان الأقصى

02:45 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "استهدفنا عدة خلايا لحزب الله، ونحن على أهبة الاستعداد في الحدود الشمالية، ونفذنا ضربات قوية ضد حزب الله"

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، "نركز على ضرب حركة حماس واستعادة الأسرى رغم محاولات إيران فتح جبهات أخرى"

ولفت إلى مقتل 338 جنديًّا وضابطًا منذ السابع من أكتوبر الماضي في عملية طوفان الأقصى، فضلًا عن إبلاغ عائلات 241 مخطوفا في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، قائلًا "قواتنا تحاصر غزة وتقتل مسلحين وتعثر على أسلحة كبيرة في معاقل حماس"

جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى حزب الله حركة حماس استعادة الأسرى

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