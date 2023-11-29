الخارجية القطرية: الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم اليوم 16 قاصرا و14 امرأة

مصراوي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنه سيفرج اليوم عن 30 فلسطينيا مقابل 10 رهائن بغزة، بالإضافة إلى مواطنتين روسيتين و 4 تايلنديين.

وتابعت الخارجية القطرية، حسبما نقلت الجزيرة في نبأ عاجل لها، أن الفلسطينيين المفرج عنهم هم 16 قاصرا و 14 امرأة.

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من لحظة تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين لديها، تحديدا المحتجزتين الروسيتين.

وأعلنت كتائب القسام، أن الدفعة الجديدة تتضمن إطلاق سراح محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الصليب الأحمر تسلم المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

ووفقا للقناة الـ١٢ الإسرائيلية: "بدء إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل

وحسب القناة ١٢ الإسرائيلية: "الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء".

وفي وقت سابق قالت الخارجية القطرية في نبأ عاجل، أنه خلال الساعات القادمة من المتوقع أن يتم الإعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس.