إذاعة الاحتلال: تسليم 10 أسرى إسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل تم تسليمهم للصليب الأحمر الدولي.

فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسليم 10 أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وصرحت الخارجية القطرية، بأنه سيفرج اليوم عن 30 فلسطينيًا مقابل 10 رهائن بغزة بالإضافة إلى مواطنتين روسيتين و4 تايلانديين.

وكانت القناة الـ١٢ الإسرائيلية أعلنت بدء إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وبحسب القناة العبرية، فإن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء".

وفي وقت سابق قالت الخارجية القطرية في نبأ عاجل، إنه خلال الساعات القادمة من المتوقع أن يتم الإعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس.