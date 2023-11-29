عضو بالكونجرس: ادعاء الاحتلال بأنه فعل ما بوسعه لتجنب قتل المدنيين ليس صحيحًا

مصراوي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن هناك نواب ديمقراطيون بالكونجرس يرون أن المساعدات الأمريكية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لا تتوافق مع القوانين التي تحظر تمويل قوات أجنبية تخالف القانون الدولي.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن عضو ديمقراطي بالكونجرس تصريح يفيد بأنه ليس صحيحا ما تدعيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها فعلت كل ما في وسعها لتجنب قتل المدنيين.

فيما نقلت مجلة "بوليتيكو" عن مسؤولين أمريكيين تصريحات تؤكد أن الرئيس بايدن لن يفرض قريبا أي قيود على مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل، مشيرة إلى أنه يعتقد أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يركز دائما على الأسرى.