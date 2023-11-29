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BBC

إعلام عبري: عائلة أسيرة إسرائيلية محررة ترفض طلبًا لنتنياهو بزيارتها في المستشفى

09:48 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن عائلة ألما أفراهام التي أفرجت عنها المقاومة الفلسطينية ضمن اتفاق الهدنة الجارية، رفضت طلبا لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارتها في المستشفى.

وكانت القناة الـ١٢ الإسرائيلية أعلنت بدء إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وبحسب القناة العبرية، فإن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء".

وفي وقت سابق قالت الخارجية القطرية في نبأ عاجل، أنه خلال الساعات القادمة من المتوقع أن يتم الإعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس.

نتنياهو ألما أفراهام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين إسرائيل وحماس هدنة غزة

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