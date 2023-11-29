حماس: أطلقنا سراح أسيرتين تحملان الجنسية الروسية استجابة لطلبات موسكو

مصراوي

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء الإفراج عن أسيرتين تحملان الجنسية الروسية وتم تسليمهما للصليب الأحمر؛ استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق قال المسؤول في حماس، موسى أبو مرزوق، لمحطة إذاعية في قطاع غزة، إن إطلاق سراح الأسيرتين يأتي خارج الصفقة مع إسرائيل، وكبادرة لجهود الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح الأسيرتين اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى 10 رهائن إسرائيليين.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أعلنت، الأحد الماضي، تسليم أسير يحمل الجنسية الروسية إلى الصليب الأحمر، بناءً على تدخل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.