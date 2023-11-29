وزير خارجية قطر: نتطلع للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
مصراوي
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم، إن الـ7 أسابيع الماضية مرت كارثية على الشعب الفلسطيني في غزة.
وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "نتواصل عن كثب مع الشركاء الدوليين سعيا لخفض التصعيد، و أثمرت الجهود القطرية في الأسبوع الماضي هدنة إنسانية تم تمديدها".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: "الهدنة سمحت بدخول المساعدات الإغاثية التي يحتاج إليها قطاع غزة، ونتطلع إلى خطوات إضافية من مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
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