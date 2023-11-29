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BBC

وزير خارجية قطر: نتطلع للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

07:40 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني

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مصراوي

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم، إن الـ7 أسابيع الماضية مرت كارثية على الشعب الفلسطيني في غزة.

وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "نتواصل عن كثب مع الشركاء الدوليين سعيا لخفض التصعيد، و أثمرت الجهود القطرية في الأسبوع الماضي هدنة إنسانية تم تمديدها".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: "الهدنة سمحت بدخول المساعدات الإغاثية التي يحتاج إليها قطاع غزة، ونتطلع إلى خطوات إضافية من مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

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