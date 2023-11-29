نتنياهو: سنواصل القتال بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في غزة

مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل القتال بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في غزة.

وفي الوقت ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، صدق على خطط عسكرية لمواصلة المناورة البرية في غزة، حسبما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

ووفقا للقناة الـ١٢ الإسرائيلية: "بدء إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل".

وحسب القناة ١٢ الإسرائيلية: "الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء".

وفي وقت سابق قالت الخارجية القطرية في نبأ عاجل، أنه خلال الساعات القادمة من المتوقع أن يتم الإعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس.