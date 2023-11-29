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BBC

المقاومة تنشر مشاهد من تسليم الدفعة السادسة للأسرى الإسرائيليين لديها

07:27 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

كتائب القسام

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مصراوي

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من لحظة تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين لديها.

وأعلنت كتائب القسام، أن الدفعة الجديدة تتضمن إطلاق سراح محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الصليب الأحمر تسلم المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

ووفقا للقناة الـ١٢ الإسرائيلية: "بدء إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل

وحسب القناة ١٢ الإسرائيلية: "الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء".

وفي وقت سابق قالت الخارجية القطرية في نبأ عاجل، أنه خلال الساعات القادمة من المتوقع أن يتم الإعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس.

كتائب القسام حماس الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين الصليب الأحمر الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس هدنة غزة

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