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BBC

الصليب الأحمر يتسلم دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في سادس أيام الهدنة

06:49 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

الصليب الأحمر الدولي - أرشيفية

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مصراوي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الصليب الأحمر تسلم المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

ووفقا للقناة الـ١٢ الإسرائيلية: "بدء إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل

وحسب القناة ١٢ الإسرائيلية: "الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء".

وفي وقت سابق قالت الخارجية القطرية في نبأ عاجل، أنه خلال الساعات القادمة من المتوقع أن يتم الإعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس.

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