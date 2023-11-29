الصليب الأحمر يتسلم دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في سادس أيام الهدنة

مصراوي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الصليب الأحمر تسلم المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

ووفقا للقناة الـ١٢ الإسرائيلية: "بدء إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل

وحسب القناة ١٢ الإسرائيلية: "الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء".

وفي وقت سابق قالت الخارجية القطرية في نبأ عاجل، أنه خلال الساعات القادمة من المتوقع أن يتم الإعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس.