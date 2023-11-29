إعلان

BBC

الإمارات: مستقبل غزة يجب أن يبقى بيد الشعب الفلسطيني

06:41 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن مئات الآلاف من الفلسطينيين اضطروا للنزوح قسرا من شمال غزة إلى جنوبها، مشيرا إلى أن مشاهد الدمار الكامل في غزة مفزعة.

وأكد المرر أن الإمارات تدين سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن نزوح 80 % من سكان غزة يجسد مدى كارثية الوضع مع شح الإمدادات الإغاثية.

وشدد وزير الدولة الإماراتي على أن قرار مستقبل غزة يجب أن يبقى بيد الشعب الفلسطيني.

وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين غزة الإمارات الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصليب الأحمر يتسلم دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في سادس أيام الهدنة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان