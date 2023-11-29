الإمارات: مستقبل غزة يجب أن يبقى بيد الشعب الفلسطيني

مصراوي

قال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن مئات الآلاف من الفلسطينيين اضطروا للنزوح قسرا من شمال غزة إلى جنوبها، مشيرا إلى أن مشاهد الدمار الكامل في غزة مفزعة.

وأكد المرر أن الإمارات تدين سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن نزوح 80 % من سكان غزة يجسد مدى كارثية الوضع مع شح الإمدادات الإغاثية.

وشدد وزير الدولة الإماراتي على أن قرار مستقبل غزة يجب أن يبقى بيد الشعب الفلسطيني.