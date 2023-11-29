وزير الخارجية الصيني: النزاع بغزة أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تختبر ضمائرنا

مصراوي

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال الجلسة العامة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن استئناف القتال مجددا في غزة سيؤدي إلى نكبة.

وأوضح يي أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وملحمة تختبر ضمائر المسؤولين حول العالم، مؤكدا أنه على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حقيقية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن الهدنة يجب أن تكون فاتحة خير لبدء التفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار، موضحا أن على العالم حماية المدنيين بإجراءات أكثر صرامة وهذا خط أحمر في القانون الدولي يجب ألا يتم تجاوزه.

وأكد يي اعتراض بلاده على العقاب الجماعي الذي يطال شعب غزة ويعارض التهجير القسري لسكانها، مشددا على ضرورة تهيئة المجال للوكالات الإنسانية للقيام بعملها بأمان، لافتا إلى أن التعويل على معبر رفح غير كاف.