بينهم 145 طفلاً.. الأسير الفلسطيني: 3290 معتقلا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

وكالات

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 3290 معتقلًا، أعلاها في محافظة الخليل جنوب الضفة.

وقال نادي الأسير في بيان أوردته "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إنّ من بين المعتقلين 125 امرأة، وتشمل اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948، مشيرًا إلى أنه جرى اعتقال 145 طفلًا، خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح النادي، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الـ5 أيام من الهدنة 168 فلسطينيًا، مؤكدًا أنّ أوامر الاعتقال الإداري بعد طوفان الأقصى بلغت 1661 أمرًا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة "حماس" الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها ليومين إضافيين.