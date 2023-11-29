الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في جنين شمالي الضفة الغربية

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.

من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن قطاع غزة يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت منذ 7 أكتوبر جرائم دولية فظيعة بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي لوقف إجراءات الضم الصامت والاستيطان والتمييز العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابع عباس، أن التصعيد الخطير بالمنطقة سببه غياب الحقوق وعلى العالم ألا يقف متفرجا على ما تقوم به إسرائيل من قتل ودمار.

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الفلسطينيون في غزة يعانون من كارثة إنسانية ونحو 1.7 مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم.

وأضاف الأمين العام، أنه يجب علينا أن نكون متحدين في المطالبة بإنهاء الاحتلال والحصار المفروض على غزة، مطالبا بوقف إطلاق نار طويل الأجل في غزة والسماح بوصول المساعدات دون قيود وإطلاق سراح جميع الرهائن وحماية المدنيين.

وتابع غوتيريش، أن هناك خطر من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، قائلا: "في هذا اليوم نعيد التأكيد على التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة وسلام".