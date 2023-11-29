الخارجية الأمريكية: حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي يؤدي إلى السلام والأمن

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إننا نركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة في غزة لتوصيل مزيد من المساعدات إلى القطاع.

وأضاف وزير الخارجية، أن هناك سعى للحد من عدد الضحايا بين الفلسطينيين وتسهيل مغادرة الأجانب من غزة، موضحا أنه كان لنا حوار في اجتماع الحلف بشأن غزة ولكن ذلك لم يخفف من اهتمامنا بأوكرانيا وشرق البلقان.

وتابع بلينكن، سوف نناقش مع إسرائيل كيفية تحقيق أهدافها لمنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن واشنطن تركز على بذل كل ما بوسعها لتمديد الهدنة في غزة، موضحا أننا نود أن نرى الهدنة تستمر لأنها مكنتنا من إطلاق سراح الأسرى: قائلا "تمديد الهدنة يعني عودة مزيد من الأسرى وإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة".

وأكمل وزير الخارجية الأمريكي، أننا أوضحنا حتى قبل السابع من أكتوبر أننا نؤمن بأن حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي يؤدي إلى السلام والأمن.