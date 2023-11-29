إعلان

BBC

الخارجية الأمريكية: حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي يؤدي إلى السلام والأمن

02:17 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

أنتوني بلينكن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إننا نركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة في غزة لتوصيل مزيد من المساعدات إلى القطاع.

وأضاف وزير الخارجية، أن هناك سعى للحد من عدد الضحايا بين الفلسطينيين وتسهيل مغادرة الأجانب من غزة، موضحا أنه كان لنا حوار في اجتماع الحلف بشأن غزة ولكن ذلك لم يخفف من اهتمامنا بأوكرانيا وشرق البلقان.

وتابع بلينكن، سوف نناقش مع إسرائيل كيفية تحقيق أهدافها لمنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن واشنطن تركز على بذل كل ما بوسعها لتمديد الهدنة في غزة، موضحا أننا نود أن نرى الهدنة تستمر لأنها مكنتنا من إطلاق سراح الأسرى: قائلا "تمديد الهدنة يعني عودة مزيد من الأسرى وإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة".

وأكمل وزير الخارجية الأمريكي، أننا أوضحنا حتى قبل السابع من أكتوبر أننا نؤمن بأن حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي يؤدي إلى السلام والأمن.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي تمديد الهدنة إسرائيل الأسرى المساعدات إلى غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أردوغان: تركيا تسعى لإقرار وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الطرح التكميلي.. أسعار شقق جنة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر- اضغط للتفاصيل