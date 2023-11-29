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BBC

أرودغان: الحل الأمثل هو تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

11:53 ص الأربعاء 29 نوفمبر 2023

الرئيس التركي رجب طيب أرودغان

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وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن الحل الأمثل لما يحدث في المنطقة هو تأسيس دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أردوغان في كلمة له بالبرلمان التركي اليوم، إن ما تعرضت له غزة على مدى أسابيع يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن العدوان على غزة أسقط أكثر من 16 ألف شهيد في غزة غالبيتهم من النساء والأطفال، واعتبر الهجمات عليهم لطخة في جبين البشرية.

وأكد أن تركيا، ستسلك كل الطرق من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها.

وشدد على أن تركيا دولةً وشعبًا تقف إلى جانب الفلسطينيين، وتحقيق السلام لا يمكن إلا من خلال تأسيس دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

أرودغان الرئيس التركي فلسطين القدس غزة

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