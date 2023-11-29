وزراء خارجية مجموعة السبع يؤيدون تمديد الهدنة في غزة

غزة - (ا ف ب)

قال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك إنهم يؤيدون تمديد الهدنة الحالية وهدنا مستقبلية في غزة إذا لزم الأمر لزيادة المساعدات وتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وجاء في البيان المشترك "يجب بذل كل جهد ممكن لضمان (وصول) الدعم الإنساني للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية. نحن نؤيد تمديد هذه الهدنة وهدنًا مستقبلية حسب الحاجة لإتاحة زيادة المساعدة وتسهيل إطلاق سراح المدنيين".

وتدخل الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الأربعاء يومها السادس مع ترقب تبادل مزيد من الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين.

ويكثف الوسطاء الدوليون جهودهم للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسهيل إطلاق سراح جميع الأسرى الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم 7 أكتوبر.

وتقول تل أبيب إن الهجوم أدى إلى مقتل 1200 شخص، فيما استشهد أكثر من 15 ألفا من سكان قطاع غزة الذي تديره حماس جراء القصف الإسرائيلي، حسب السلطات الصحية في القطاع.