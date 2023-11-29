أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية وحالته مستقرة

طوكيو - (أ ف ب)



دخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة، وفق تأكيد وكالة الأنباء الرسمية التي أضافت أن حالته مستقرة.

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية الأربعاء إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وإن حالته مستقرة.

ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري القول إن أمير الكويت "دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن الحالة الصحية لسموه مستقرة".