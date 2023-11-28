المقاومة: شعبنا قدم صورة إنسانية تعكس الالتزام الفلسطيني بالقيم والأخلاق الدينية

مصراوي

قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، إن التنسيق والتلاحم بين ذراعها العسكري "سرايا القدس" والجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" نموذج تفتخر فيه شعوب الأمة.

وأكدت الجهاد الإسلامي أن المقاومة الفلسطينية الباسلة موحدة وتجمعها أهداف وآمال مشتركة وهي منخرطة بشكل موحد في القتال.

ولفتت في بيانها إلى أن الشعب الفلسطيني قدم صورة إنسانية تعكس الالتزام الفلسطيني بالقيم والأخلاق الدينية.