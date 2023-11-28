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BBC

المقاومة: شعبنا قدم صورة إنسانية تعكس الالتزام الفلسطيني بالقيم والأخلاق الدينية

11:25 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

حركة الجهاد الإسلامي

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مصراوي

قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، إن التنسيق والتلاحم بين ذراعها العسكري "سرايا القدس" والجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" نموذج تفتخر فيه شعوب الأمة.

وأكدت الجهاد الإسلامي أن المقاومة الفلسطينية الباسلة موحدة وتجمعها أهداف وآمال مشتركة وهي منخرطة بشكل موحد في القتال.

ولفتت في بيانها إلى أن الشعب الفلسطيني قدم صورة إنسانية تعكس الالتزام الفلسطيني بالقيم والأخلاق الدينية.

حركة الجهاد الإسلامي الالتزام الفلسطيني بالقيم والأخلاق الجناح العسكري لحركة حماس المقاومة الفلسطينية الباسلة

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