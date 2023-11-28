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BBC

المقررة الأممية بفلسطين: على إسرائيل تحمّل تكلفة إعادة إعمار غزة وتعويض الضحايا

11:19 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

فرانشيسكا ألبانيز

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مصراوي

قالت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لا تزال تعتقل الفلسطينيين في ظل إطلاق سراح آخرين في إطار الاتفاق.

وأوضحت ألبانيز في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن عدد الشهداء في غزة لا يزال يتصاعد حتى أثناء الهدنة بسبب تفشي الأمراض.

وأشارت المقررة الأممية إلى أنه لا يجب أن يكون الحل لأي أزمة أو مشكلة هو تهجير الفلسطينيين قسرا وإجبارهم على مغادرة أراضيهم.

ولفتت إلى أنه يجب على إسرائيل أن تتحمل تكلفة إعادة إعمار غزة وتعويض الضحايا، مطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة وتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين.

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