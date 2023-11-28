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BBC

مكتب الأسرى والشهداء بحماس: هناك 400 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

10:21 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

أطفال فلسطينين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال مسؤول مكتب الأسرى والشهداء في حركة حماس، إن هناك 400 أسير فلسطيني من الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع مسؤول مكتب الأسرى والشهداء في حركة حماس للجزيرة، أن هناك أسرى فلسطينيون يمضون 44 سنة متواصلة في السجن.

وأكد أن قائد القسام محمد الضيف قطع وعده للأسرى الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك مفاوضات في قطر للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت أن الاتفاق الجديد الذي يجري بحثه في قطر يتضمن إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين بغزة بمن فيهم الجنود.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الاتفاق الذي يجري بحثه يتضمن إطلاق إسرائيل سراح السجناء الأمنيين لديها من الفلسطينيين.

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