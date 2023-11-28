مصراوي

قالت مراسلة قزاة الجزيرة، إنه تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت المقاومة الفلسطينية مقطع فيديو يظهر عملية تسليم الدفعة الخامسة من أسرى الاحتلال الإسرائيلي للجنة الصليب الأحمر الدولي.

مشاهد من تسليم كتائب القسام وسرايا القدس الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن اتفاق التهدئة. pic.twitter.com/eSEwhLh4QK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 28, 2023 وقامت عناصر من كتائب القسام وفصائل سرايا القدس بعملية تسليم الأسرى للمرة الأولى منذ بدء الهدنة الجارية.

كارثة

1️⃣الاحتلال الاسرائيلي أجبر الكوادر الطبية في مستشفى النصر للأطفال في #غزة على الإخلاء.

2️⃣ الصليب الأحمر وعد بنقل أطفال قسم العناية المركزة إلى جهة آمنة.

3️⃣ هدنة مؤقتة من القصف المتواصل سمحت للأهالي الأهالي التحرك.

4️⃣ الصدمة: جثث الأطفال وجدوها متحللة على أسرّة المشفى! pic.twitter.com/ZGzb53JpfY — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) November 28, 2023

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، مساء اليوم الثلاثاء، إنه بحسب التزامات اليوم الخامس للهدنة في غزة سيتم الإفراج اليوم عن 30 من المدنيين الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الأنصاري إلى أنه سيتم اليوم خروج 10 من الأسرى الإسرائيليين من غزة، موضحا أن المفرج عنهم من غزة قاصرة و9 من النساء تحمل إحداهن جنسية نمساوية و2 من الأرجنتين وفلبينية.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنه وفق معلومات الصليب الأحمر 10 أسيرات إسرائيليات بالإضافة إلى مدنيين أجانب في طريقهم إلى إسرائيل.

وأوضح قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل أن مجموعة من عناصر القسام وسرايا القدس قامت بتسليم الأسرى إلى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر رفح.

وأكدت أن قافلة الصليب الأحمر الدولي تغادر معبر رفح بعد تسلمها الأسرى من كتائب القسام وسرايا القدس.