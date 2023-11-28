قطر: سيُفرج اليوم عن 30 فلسطينيًا مقابل 10 أسرى إسرائيليين بغزة

مصراوي

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، مساء اليوم الثلاثاء، إنه بحسب التزامات اليوم الخامس للهدنة في غزة سيتم الإفراج اليوم عن 30 من المدنيين الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الأنصاري إلى أنه سيتم اليوم خروج 10 من الأسرى الإسرائيليين من غزة، موضحا أن المفرج عنهم من غزة قاصرة و9 من النساء تحمل إحداهن جنسية نمساوية و2 من الأرجنتين وفلبينية.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنه وفق معلومات الصليب الأحمر 10 أسيرات إسرائيليات بالإضافة إلى مدنيين أجانب في طريقهم إلى إسرائيل.

وأوضح قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل أن مجموعة من عناصر القسام وسرايا القدس قامت بتسليم الأسرى إلى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر رفح.

وأكدت أن قافلة الصليب الأحمر الدولي تغادر معبر رفح بعد تسلمها الأسرى من كتائب القسام وسرايا القدس.