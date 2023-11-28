حماس: تسليم المقاومة للأسرى بمناطق متفرقة يكذب ادعاءات الاحتلال بالسيطرة على غزة

مصراوي

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، إن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بعدد جنوده القتلى والجرحى لا يكشف الحقيقة المروعة، مؤكدا أن خسائر العدو ستتعاظم في الأيام المقبلة.

وأشار حمدان إلى أن التهديد الإسرائيلي باستئناف الحرب فارغ وهو للاستهلاك الداخلي،

وأوضح أن أقدام جيش الاحتلال لم تطأ 80% من أرض غزة ولن يحدث ذلك، لافتا إلى أن تسليم القسام للأسرى في مناطق متفرقة يكذب ادعاءات الاحتلال بالسيطرة.

وأكد القيادي في حركة حماس أن تحرير الأسيرات والأطفال إنجاز وطني بامتياز ومقدمة على طريق الوفاء للأسرى الفلسطينيين، مشددا على أن حماس تثمن زيارة الوفود الرسمية التي دخلت غزة وفي مقدمتها وفد دولة قطر، موجها الدعوة إلى وسائل الإعلام الدولية إلى زيارة القطاع للاطلاع على حجم جريمة الاحتلال.

ونوّه حمدان إلى أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بشأن المستشفى المعمداني يروج لرواية الاحتلال، مطالبا بلجنة تحقيق دولية في جريمة المعمداني التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب القيادي بحركة حماس بإرسال مستشفيات ميدانية في مختلف التخصصات إلى قطاع غزة.