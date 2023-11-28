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BBC

الحكومة بغزة: انتشلنا 160 شهيدًا من تحت الأنقاض خلال الـ 24 ساعة الماضية

07:07 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

إسماعيل الثوابتة

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مصراوي

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل السواركة خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحياة متوقفة في القطاع نتيجة الخسائر المادية الهائلة التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية.

وأوضح أن قصف الاحتلال الإسرائيلي تسبب في هدم 50 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و250 ألفا بشكل جزئي.

وأكد السوراكة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع توافد المواطنين الفلسطينيين من جنوب غزة إلى الشمال من خلال استهدافهم بشكل مباشر.

وأشار مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى أنه تم انتشال 160 من جثامين الشهداء من تحت الأنقاض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وطالب السواركة الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى في قطاع غزة.

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