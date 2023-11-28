الناتو: الوضع في غزة مختلف عن أوكرانيا فهي لم تهاجم روسيا

مصراوي

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الناتو، إن الحلفاء رحبوا بتمديد الهدنة ووقف القتال في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات إلى أهالي القطاع.

وتابع الأمين العام لحلف الناتو، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في غزة مختلف عن أوكرانيا فهي لم تهاجم روسيا، ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأكد الأمين العام للناتو، أن الحلف لا يلعب أي دور في النزاع في غزة وليس منخرطًا فيه بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن الرسالة التي أكدها الحلف فيما يتعلق بالنزاع في غزة هي أهمية احترام القانون الإنساني الدولي واحترام حياة المدنيين، مؤكدًا أن الحلف لا دور له في الصراع الدائر حاليا لكن بعض أعضائه فاعلون فيه.

وشدد الأمين العام للناتو، أنه يجب على إيران عدم تأجيج الأوضاع وأن تكبح جماح حماس وحزب الله.