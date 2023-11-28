مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال اعتقل أكثر من 3000 فلسطيني بينهم نساء وأطفال بالضفة

مصراوي

قال رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن الحرب الإسرائيلية، تسببت في نزوح نحو 80 % من السكان في غزة.

وتابع مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أنه "يجب أن تتحول الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل حتى الآن أكثر من 3000 من المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر.

وأكد أن الأزمة الحالية كشفت أنه ما من سلام في الشرق الأوسط من دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية.