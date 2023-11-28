حماس: كثير من المساعدات الإنسانية لم تصل حتى الآن شمال غزة

مصراوي

قال غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تكون على طاولة التحركات السياسية.

وتابع حمد خلال تصريحات صحفية لقناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لا تراعي حقوق الشعب الفلسطيني في تحركاتها بالمنطقة.

ولفت إلى أن الهدنة حتى الآن تسير بشكل جيد رغم ما لدينا من ملاحظات بشأن خروق الاحتلال، موضحًا أن كثير من المساعدات الإنسانية لم تصل حتى الآن إلى شمال قطاع غزة.

وأكد أنه يجب أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة، موضحًا أن الحركة قدمت للوسطاء أدلة على أن الاحتلال يخرق الهدنة الحالية.