هيئة البث العبرية: انفجار عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية شمالي غزة

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن عبوة ناسفة انفجرت في قوة إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وفيما سبق قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنه حدث اشتباك ميداني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي قطاع غزة.

وتابع أبو عبيدة خلال بيان مقتضب أوردته قنوات القسام على تليجرام، أنه "نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق".

وأكد الناطق باسم القسام، أن "المقاومة ملتزمة بالهدنة طالما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".