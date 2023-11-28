واشنطن بوست: مدير الـCIA يضغط على حماس وإسرائيل لتوسيع المفاوضات بشأن الأسرى

مصراوي

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة قولها، إن وليام بيرنز مدير الاستخبارات الأمريكية " CIA"، وصل إلى قطر لعقد اجتماعات للتوصل لصفقة موسعة بين إسرائيل وحماس.

وقالت صحيفة واشنطن بوست،إن بيرنز يضغط على حماس وإسرائيل لتوسيع مفاوضاتهما بشأن الأسرى، لتشمل الإفراج عن الرجال والعسكريين.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أن المعتقلين الفلسطينيون الذين سيفرج عنهم اليوم هم من سجون الدامون ومجدو وعوفر.

ومنذ الجمعة الماضية، أطلق سراح 39 أسيرًا إسرائيليًّا بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 أسيرًا من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، فضلا عن 117 معتقلا فلسطينيا.

وكانت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس قد مددت ليومين إضافيين، حيث من المتوقع أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى المحتجزين لدى الحركة الإسلامية، مقابل إطلاق إسرائيل سراح معتقلين فلسطينيين في سجونها.