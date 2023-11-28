رغم الهدنة.. إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

غزة - (د ب أ)

أصيب أربعة فلسطينيين، أحدهم بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حيي النصر والشيخ رضوان، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني، لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة".

وأضافت أن "مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين في العديد من المناطق في مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعالها".

ووفق الوكالة: "استهدفت قوات الاحتلال المواطنين في حي تل الهوا، أثناء محاولتهم تفقد منازلهم المدمرة، خاصة في محيط مستشفى القدس، ودوار الدحدوح، ومتنزه برشلونة، ومحيط الكلية الجامعية".

وحسب الوكالة: "يواصل الاحتلال اختراقه للهدنة الإنسانية في يومها الخامس، بإطلاق النار صوب المواطنين ومنازلهم، شرق مخيم البريج، والمغازي، وفي المناطق الشرقية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة".