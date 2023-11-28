القسام بالضفة: اشتبكنا مع قوات العدو خلال توغلها في طوباس

مصراوي

أعلنت كتائب القسام بالضفة الغربية، أنها اشتبكت بشكل مباشر مع قوات العدو خلال توغلها في طوباس بالضفة، وأحد مقاتليها انسحب بأمان بعد محاصرة منزله بالمدينة.

ووجهت كتائب القسام بالضفة حديثها للاحتلال الإسرائيلي، "نقول للعدو إن المواجهة طويلة وكتائبنا حاضرة في كل ميادين القتال".

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الليل 35 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم امرأة من مدينة بيت لحم، وسجناء سابقون، وفقا لناشطين فلسطينيين.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أنّ عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بلغ أكثر من 3290 فلسطينيا، وهو ما يشمل - وفقًا لنادي الأسير - "من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعاؤهم واعتقالهم لاحقًا".