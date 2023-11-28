استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية

رام الله - (بي بي سي)

استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية خلال مواجهات في بلدتي بيتونيا وكفر عين قرب مدينة رام الله.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب مالك البرغوثي بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر عين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب ياسين الاسمر في بلدة بيتونيا.

وأصيب أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمته لمخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الفلسطينيين الليلة الماضية من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة داوود درس، في مخيم دير عمار قضاء مدينة رام الله، لتنفيذه عملية دهس، عند حاجز "مكابيم" العسكري، قرب مستوطنة "مودعين"، المقامة على أراضي بيت سيرا، وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين ومقتله، نهاية أغسطس - آب الماضي