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BBC

مسؤول أمريكي: بلينكن سيزور الضفة وإسرائيل والإمارات الأسبوع الحالي

11:31 م الإثنين 27 نوفمبر 2023

أنتوني بلينكن

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مصراوي

قال مسؤول بالخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة والإمارات الأسبوع الحالي، حسبما أعلنت قناة العربية في نبأ عاجل لها.

وتابع المسؤول الأمريكي، إن "بلينكن" سيناقش خلال زيارته بالمنطقة الحاجة إلى تحسين حماية المدنيين في غزة.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن "بلينكن" سيشدد في اجتماعاته على الحاجة لاستمرار زيادة تدفق المساعدات لغزة.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن بلينكن سيناقش بالمنطقة مبادئ واشنطن بشأن مستقبل غزة وإقامة دولة فلسطينية.

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