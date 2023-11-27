إعلام عبري ينشر تفاصيل عن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم اليوم من غزة

مصراوي

نشرت صحيفة واينت العبرية، أسماء وصور الأسرى الإسرائيليين الـ 11، الذين تم إطلاق سراحهم اليوم من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة بعد نحو 52 يوما.

وحسب الصحيفة العبرية، فإنه من ضمن الأسرى الذين تسلمتهم إسرائيل اليوم، التوأمتان إيما ويوليو كونيو، صاحبتا الـ3 أعوام ووالدتهما شارون كونيو، ذات الـ34 عاما، حيث تم أسرهم إضافة إلى الأب من قبل رجال المقاومة من منزلهما في نير عوز، إحدى مستوطنات غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

كما تم إطلاق سراح أيضًا يوفال إنجل، صاحب الـ 11 عاما، وميكا إنجل، صاحبة الـ 18 عاما، وأمهما كارينا إنجل بريت، 53 عاما، إضافة إلى ياجيل يعقوب البالغ من العمر 13 عاما وشقيقه يعقوب البالغ من العمر 16 عاما وتم أسرهما رفقة والديهما من داخل نير عوز إحدى مستوطنات غلاف غزة.

ووفقا للصحيفة العبرية أيضًا، فقد تم إطلاق سراح إيريز كالديرون، صاحب الـ 12 عاما، وشقيقته سحر كالديرون، 16 عاما، والذين تم أسرهما من منزلهما في نير عوز مع والدهما عوفر، الذي ظل في الأسر.

وأُسر أيضًا الطفل إيتان إلى غزة مع والدته و 2 أخوات، بينما أصيب والده بالرصاص في مدخل منزلهم. وفي الطريق إلى غزة، أطلق عناصر المقاومة سراح الأسرة، باستثناء إيتان الذي تم أسره وأطلق سراحه اليوم.

وقال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه وفق المعلومات المقدمة من الصليب الأحمر فإن 11 أسيرًا إسرائيليا في طريقهم إلى إسرائيل.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن الصليب الأحمر تسلم 11 أسيرًا إسرائيليًا، وفقًا لما أوردته قناة الجزيرة.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، مساء اليوم الأحد، إن المقاومة ملتزمة بمصالح الشعب الفلسطيني أكثر من أي شيء آخر، مشيرا إلى أن كل الخطوات التي تتخذها خاضعة للتقييم والدراسة والتنسيق.

وأكد شهاب في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن الحركة تسعى إلى وقف الحرب والتصدي لمخطط التهجير، موضحا أن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة خاضع لتقييم المقاومة الفلسطينية.

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بتغيير شروط المقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أنه يجب توفير ضمانات واضحة بعدم تكرار الخروقات الإسرائيلية لبنود الهدنة.

وأشار شهاب إلى أن التهدئة الحالية مرتبطة تحديدا بالأسرى المدنيين لدى المقاومة، منوّها إلى أن الإفراج عن أسرى العدو الإسرائيلي له ثمن، ومؤكدا أنهم معنيون باستمرار جهود الوسطاء ومنفتحون عليها.