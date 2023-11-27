داخل نفق المقاومة.. ماذا دار في لقاء السنوار و الأسرى الإسرائيليين؟

مصراوي

قالت صحيفة واينت العبرية، إن إحدى الأسيرات الإسرائيليات لدى المقاومة الفلسطينية، والتي خرجت خلال الأيام الماضية، ضمن اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس، كشفت عن لقاء جمع بين القائد في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، يحيى السنوار و أسرى إسرائيليين في غزة.

وأعلنت صحيفة واينت العبرية نقلا عن الأسيرة الإسرائيلية، أنها وعدد من الإسرائيليين أثناء تواجدهم داخل نفق للمقاومة في غزة، دخل عليهم شخص وتحدث إليهم باللغة العبرية، وقال لهم أنا يحيى السنوار ، أنتم في المكان الأكثر أمانًا ولن يحدث لكم أي مكروه.

وفي وقت سابق قدمت أسيرة إسرائيلية تدعى دنيال الشكر للمقاومة، في رسالة تركتها قبل الإفراج عنها، بعد علمها بأن اسمها وضع ضمن قائمة الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم.

الرسالة التي نشرتها كتائب القسام على تليجرام، بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر، قبل ساعات من الإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية وطفلتها أمس الأحد، تضمنت شكرا لأفراد المقاومة الذين تواجدوا رفقتها وابنتها، بسبب تعاملهم الإنساني مع طفلتها إيميليا.

مضمون الرسالة التي كتبتها الأسيرة الإسرائيلية وتركتها لأفراد المقاومة قبل مغادرتها، جاء فيه شكرها الكبير للحراس الذين كانوا رفقتهم خاصة بعد معاملتهم لصغيرتها، والتي كانوا يسمحون لها بالدخول إلى غرفهم حينما تشاء، ويجلبون لها الحلوى بل ويلعبون معها، على غير المتوقع حسب قولها، بأنها اعتقدت أن طفلتها ستخرج بأمراض نفسية من الأسر لكن ما حدث أن ابنتها كانت وكأنها ملكة في غزة.

وفي نهاية رسالتها قالت الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها: "ياليت أنه في هذا العالم أن يقدر لنا أن نكون أصدقاء طيبين حقا".

وأعلنت حركة حماس مساء الإثنين، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابق، يتم خلال اليومين استكمال عملية تبادل الأسرى بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس.