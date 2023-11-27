البيت الأبيض: نود تمديد الهدنة أكثر وإطلاق سراح جميع الأسرى

مصراوي

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعقيلته يشعران بالصدمة بشأن تعرض الطلاب الثلاثة لإطلاق النار في ولاية فيرمونت، وبايدن يتلقى أحدث التطورات بشأن إطلاق النار على أمريكيين فلسطينيين في فيرمونت.

وتابع كيربي خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إنه في اليوم الرابع للهدنة المؤقتة في غزة تم تمديد الهدنة ليومين إضافيين، وبايدن يرحب بإعلان قطر تمديد الهدنة، نود تمديد الهدنة أكثر وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية، "المقاربة التي نعتمدها مع إسرائيل وشركائنا في المنطقة ناجحة وسنواصل دعوتنا لحماية المدنيين، وسنواصل التأكيد للإسرائيليين على أهمية مراعاة المدنيين أثناء عملياتهم العسكرية".

وأعرب كيربي، عن أمله أن يكون هناك أمريكيون بين الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال اليومين المقبلين.