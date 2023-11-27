الخارجية القطرية: التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة

مصراوي

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في ظل الجهود المستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، تم التوصل لتمديدها ليومين إضافيين ، سيتم خلالهما الإفراج عن الرهائن والأسرى من الجانبين.

وتابع الناطق باسم الخارجية القطرية على صفحته بتويتر: "هناك رسائل من الطرفين لتمديد الهدنة في قطاع غزة، وقطر تأمل أن تفضي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

قال الناطق باسم الأونروا في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، إن المساعدات التي دخلت القطاع حتى الآن غير كافية

وتابع الناطق باسم الأونروا في قطاع غزة للجزيرة مباشر: "نحتاج إلى إدخال 200 شاحنة يوميا لمدة شهرين من أجل تحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما يجب إدخال 120 ألف لتر من الوقود يوميا حتى نتمكن من تشغيل الخدمات الأساسية في القطاع".

وأضاف المتحدث باسم الأونروا في قطاع غزة: "نحن بحاجة ماسة إلى الأغطية والملابس للأطفال في ظل انخفاض درجات الحرارة، وأوصلنا العديد من الشاحنات خلال الأيام الماضية، إلى مراكز الإيواء في المنطقة الشمالية".

وأكد عدنان أبو حسنة، أنّ الوضع مأساوي في شمال القطاع ويجب إدخال المزيد من المساعدات إلى المناطق الشمالية في القطاع.