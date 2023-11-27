الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 16 ألفًا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 16 ألفا وفيما تجاوز عدد المصابين 35 ألفا، حسبما ذكرت "العربية".

ومع دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها الرابع والأخير تتواصل الجهود الدبلوماسية من أجل تمديدها.

في هذا السياق، قالت حماس في بيان ليل الأحد إنها تسعى إلى "تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة" بهدف "زيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى".

من جهته، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في أن تستمر الهدنة المؤقتة طالما يتم إطلاق سراح الأسرى.