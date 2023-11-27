طهران تنفي أي دور لها في الهجوم على الناقلة "سنترال بارك"

طهران - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن إيران لم يكن لها دور في الهجمات الأخيرة على السفن المرتبطة بإسرائيل، بما في ذلك الهجوم على الناقلة "سنترال بارك" التي ترفع علم ليبيريا أمس الأحد.

وأضاف كنعاني أن استهداف الأصول الإسرائيلية هو "رد فعل طبيعي من جانب فصائل المقاومة على الوجود الأمريكي في المنطقة"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال كنعاني إن الهدنة بين إسرائيل وحماس، التي دخلت يومها الرابع، "يجب أن تصبح دائمة".

ومن جانبه، أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أن قوات البحرية الأمريكية اعتقلت خمسة أشخاص هاجموا الناقلة "سنترال بارك" في خليج عدن، مضيفا أن الناقلة وطاقمها بخير.

واستجابت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، أمس الأحد، لنداء استغاثة من الناقلة التجارية "سنترال بارك"، التي ترفع علم ليبيريا، وتديرها شركة "زودياك" للملاحة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إنه عندما وصلت السفينة الأمريكية، حاول خمسة مسلحين الفرار عبر قاربهم الصغير، لكن تمت ملاحقتهم حتى استسلموا.

وحملت الحكومة اليمنية الحوثيين المتحالفين مع إيران المسؤولية عن الهجوم على الناقلة "سنترال بارك".

ولم يعلق الحوثيون، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في اليمن في عام 2014، على الحادثة حتى الآن. وتعهد المتمردون الحوثيون باستهداف أي سفينة إسرائيلية طالما استمرت الحرب في غزة.