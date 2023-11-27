اليوم الرابع والأخير من الهدنة.. فهل يمكن تمديدها؟

غزة - (بي بي سي)

دخلت الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل يومها الرابع والأخير، في وقت أبدى فيه الطرفان استعدادهم لتمديد الهدنة أياماً إضافية.

ومع نهاية اليوم، من المفترض أن تفرج حركة حماس عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين ليصل إجمالي الرهائن المفرج عنهم إلى 50 رهينة بموجب الاتفاق.

وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن الدفعة الأخيرة من السجناء الفلسطينيين من النساء والأطفال، ليصل مجموع المفرج عنهم في نهاية اليوم إلى 150 يومياً.

كما ستصل عشرات الشاحنات من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، سيتوجه عدد منها إلى مناطق الشمال والتي سمحت إسرائيل بإيصال المساعدات إليها لأول مرة منذ بداية الحرب بموجب اتفاق الهدنة.

وتتوجه الأنظار اليوم إلى امكانية تمديد الهدنة أياماً إضافية، حيث أبدت حركة حماس استعدادها لتمديد الهدنة وإطلاق مزيد من الرهائن، في حين رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بتمديد الهدنة على أن يتم إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم هدنة إضافي.

وستُفرج إسرائيل عن ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل رهينة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها في حال تم تمديد الهدنة.

وتعوّل المنظمات الدولية الإنسانية على استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وتقول إنه وعلى الرغم من زيادة شحنات المساعدات التي دخلت القطاع خلال فترة الهدنة بما في ذلك الوقود، إلا أنها لا تكفي لسدّ حاجات سكان غزة.

وعبرت كل من الولايات المتحدة وقطر عن أملهما في أن يتم تمديد الهدنة أياماً إضافية، والسماح بإطلاق مزيد من الرهائن وضمان استمرار تدفق المساعدات لغزة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي توعّد بعودة العمليات العسكرية بكامل قوتها بعد انتهاء الهدنة.