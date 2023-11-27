متظاهرون مناصرون للفلسطينيين يغلقون جسر مانهاتن في الولايات المتحدة

نيويورك - (د ب أ)

أغلق حشد من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين جانبي جسر مانهاتن، في مدينة نيويورك الأمريكية، لمدة أربع ساعات تقريبا يوم الأحد، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين اجتاحوا المنطقة في حوالي الساعة 1:45 ظهرا (1845 بتوقيت جرينتش) في أحد أكثر أيام السفر ازدحاما خلال العام.

ودعا أكثر من ألف متظاهر إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال المظاهرة التي نظمتها منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" التي تصف نفسها بأنها مناهضة للصهيونية.

وجلس المتظاهرون على الطريق من جانب مدينة مانهاتن المؤدي إلى الجسر وعلقوا لافتة ضخمة كتب عليها "دعوا غزة تعيش" على قوس الجرانيت الشهير، وفقا لما ظهر في مقطع فيديو نشر على منصة إكس، تويتر سابقا.

وقالت الشرطة إن الجسر أعيد فتحه أمام حركة المرور في حوالي الساعة 5:40 مساء بالتوقيت المحلي، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد وقع حالات اعتقال أم لا.