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BBC

رويترز: بارجة أمريكية استجابت لاستغاثة من سفينة تم احتجازها في الشرق الأوسط

12:09 ص الإثنين 27 نوفمبر 2023

بارجة أمريكية

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مصراوي
نقلت صحيفة "رويترز" الأمريكية عن مصادر، مساء اليوم الأحد، تصريحات تفيد بأن سفينة حربية أمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة مواد كيماوية تم احتجازها في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الناقلة آمنة الآن.
وفي وقت سابق من اليوم نقلت "رويترز"، عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن هناك مؤشرات أن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة في خليج ‎عدن اليوم.
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية أفادت، اليوم الأحد، بأن هناك أنباء عن تعرّض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم قبالة سواحل اليمن.

بارجة أمريكية استغاثة سفينة ناقلة مواد كيماوية

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