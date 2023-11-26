البيت الأبيض: بايدن اطّلع على حالة الفلسطينيين الذين أصيبوا في إطلاق نار اليوم

مصراوي

قال متحدث باسم البيت الأبيض، مساء اليوم الأحد، إن سلطات إنفاذ القانون تجمع المعلومات بشأن ثلاثة شبان فلسطينيين أصيبوا بإطلاق نار في ولاية فيرمونت الأمريكية.

وأكد المتحدث أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حالة الشبان الفلسطينيين الثلاثة الذين أصيبوا.

فيما أشار حاكم ولاية فيرمونت الأمريكية فيل سكوت، إلى أن إطلاق النار على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في مدينة بيرلينجتون يعتبر مأساة، مؤكدا أنه يجب عدم السماح لهذا الحادث بالتحريض على المزيد من الكراهية أو الانقسام.

وكانت مراسلة "الشرق" في الولايات المتحدة، أفادت بأن 3 طلاب فلسطينيين تعرضوا إلى إطلاق نار في ولاية فيرمونت الأميركية، مشيرةً إلى أن مطلق النار لا يزال طليقًا.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن شرطة بيرلينجتون بالولاية وصلت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقًا بعد تلقي مكالمات حوالي الساعة 6:30 مساء اليوم.

وأضافت شرطة المدينة أن هناك إطلاق نار وقع قرب شارع "نورث بروسبكت"، حيث وجدوا رجلين مصابين بالرصاص والثالث على بعد مسافة قصيرة.