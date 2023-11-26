أطباء بلا حدود: رصدنا تعرض بعض المرضى في غزة للقنص خلال وجودهم بالمستشفيات

مصراوي

قالت المتحدثة الإقليمية باسم منظمة أطباء بلا حدود إيناس أبو خلف، مساء اليوم الأحد، إن الهدنة الحالية غير كافية ولابد أن يتبعها وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة

وأوضحت أبو خلف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن المساعدات التي دخلت إلى غزة حتى الآن غير كافية على الإطلاق لحاجة السكان في القطاع، مشيرة إلى أن المرافق الطبية في جنوب قطاع غزة تتعرض لضغط كبير في ظل نقص المواد الطبية لديها.

وأكدت أنه لا يوجد ما يبرر استهداف المرافق الطبية وانتهاك حصانة العمليات الإغاثية في قطاع غزة، لافتة إلى أن الفرق التابعة للمنظمة الدولية التي كانت تعمل في مستشفى الشفاء والعودة لم تجد ما يبرر استهدافها.

وكشفت المتحدثة الإقليمية باسم أطباء بلا حدود أن فرق المنظمة رصدت تعرض بعض المرضى في غزة للقنص خلال وجودهم داخل المستشفيات.