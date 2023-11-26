قطر: كنا نتوقع أن يعتبر الغرب قتل الفلسطينيين أمرًا يستحق الإدانة

مصراوي

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مساء اليوم الأحد، إن الفشل بتأمين وقف إطلاق نار دائم يخاطر باتساع الحرب وزعزعة استقرار المنطقة.

وأشار بن جاسم في تصريحاته لصحيفة "فايننشيال تايمز" الأمريكية إلى أن إسرائيل سلمت قطر قائمة بـ 90 امرأة وطفلا أُسروا خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأوضح وزير الخارجية القطري أن هناك خيبة أمل كبيرة في المنطقة من رد فعل الغرب بشأن ما يحدث في غزة، مؤكدا أنهم كانوا يتوقعون أن يعتبر الغرب قتل الفلسطينيين أمرا يستحق الإدانة.

ولفت بن جاسم إلى أن هدف الاحتلال الإسرائيلي المتمثل في استئصال حماس من غزة ليس واقعيا، مشددا على أن تدمير حماس من خلال استمرار الحرب سيؤدي لتأجيج خطاب التطرف.

ونوّه وزير الخارجية القطري إلى أن الأزمة بحاجة إلى حل يضمن السلامة للفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا أن الفلسطينيين بحاجة إلى أفق سياسي لإقامة دولة خاصة بهم.

وكشف بن جاسم عن غضب عربي غير مسبوق مع رؤية صور الحرب وغياب التحرك الدولي، مشيرا إلى أن خطة قطر الوحيدة الحالية هي وقف الحرب.