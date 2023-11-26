إعلام عبري: تقديرات في إسرائيل بتمديد الهدنة ومجلس الحرب سينعقد لبحث الأمر

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأحد، إن هناك تقديرات في إسرائيل بتمديد الهدنة الجارية في غزة، مشيرة إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقشان الأمر ومجلس الحرب سينعقد بعد قليل لبحث الأمر.

وكان الرئيس الأمريكي بايدن أوضح أن هدف واشنطن هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى.

وأكد على استمرار العمل مع أمير قطر والرئيس المصري لضمان إخراج كافة الأسرى، لافتا إلى أنه مستمر في الانخراط شخصيا لضمان تطبيق الصفقة وتوسيع نطاقها.

ونقلت فضائية "سكاي نيوز عربية" عن القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنباء تفيد بأن المجلس الحربي في إسرائيل سيعقد اجتماعًا الليلة لبحث تمديد الهدنة مع حماس.

ودخلت الهدنة المؤقتة التي تم الاتفاق عليها بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة أربعة أيام، يومها الثالث وسط دعوات لتمديدها أياما إضافية قبل يوم من انتهائها.