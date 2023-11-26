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BBC

على عكس التوقعات.. المتحدث باسم جيش الاحتلال: نتجهز لاستئناف الحرب على غزة

08:39 م الأحد 26 نوفمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات:

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هجاري، تجهزهم لاستئناف الحرب على غزة.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد، قال هجاري: "جاهزون لاستئناف القتال ويتم تزويد قواتنا بالعتاد"، مضيفًا أن "مهمتم الآن هي إعادة أكبر عدد ممكن من المختطفين بأي طريقة كانت".

يأتي ذلك في وقت تشير التوقعات إلى تمديد الهدنة بين الجانبين ليومين أو أربعة أيام أخرى، مع نجاح جهود إطلاق دفعة ثالثة من الأسرى بين الجانبين اليوم، برعاية قطرية مصرية أمريكية، والذي أعلن "هجاري" في تصريحاته اليوم أنهم "موجودون حاليًا في قاعدة حتسريم العسكرية وسيتم نقلهم من هناك للمستشفيات".

هدنة غزة الاحتلال الإسرائيلي صفقة الأسرى قطاع غزة

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