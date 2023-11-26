تزامنًا مع إطلاق الأسرى.. 3 إصابات أمام سجن "عوفر" ومواجهات غربي رام الله

بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر ضمن صفقة تبادل الأسرى



وكالات:

اندلعت مواجهات عنيفة في بيتونيا غربي رام الله، بعد محاولات قمع ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين والأهالي، الذين تجمعوا في انتظار الدفعة الثالثة من الأسرى المحررين من سجن عوفر.

وفي السياق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني 3 إصابات بين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الحي، أمام سجن عوفر العسكري.

وانطلقت حافلات الأسرى المحررين مساء اليوم من سجن "عوفر" باتجاه وسط مدينة رام الله، بينما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها بمحيط السجن وفي مدينة رام الله، حيث وقعت الاشتباكات مع الأهالي.